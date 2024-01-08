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Сегодня, 13:57

Полузащитник «Вероны» Терраччано близок к переходу в «Милан»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Вероны» Филиппо Терраччано в ближайшее время станет игроком «Милана», утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 20-летний итальянец проходит медосмотр перед подписанием контракта. Сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро.

Терраччано является воспитанником «Вероны». В текущем сезоне он провел за команду 18 матчей в серии А, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Верона
ФК Милан
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