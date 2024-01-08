Почеттино отреагировал на слухи о возможном трансфере Хендерсона в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию об интересе «Челси» к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону.

«Я виделся с боссами «Челси». Я думаю, мы поговорим завтра. Мы не говорили об именах или игроках», — приводит слова Почеттино Mirror.

Ранее сообщалось, что 33-летний англичанин может покинуть «Аль-Иттифак» через полгода после перехода из-за проблем с адаптацией в Саудовской Аравии.

В текущем сезоне бывший полузащитник «Ливерпуля» провел за «Аль-Иттифак» 19 матчей, отметившись пятью голевыми передачами.