Тчуамени прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Реалом»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Реалом», сообщает Nice-Matin.

По информации источника, медосмотр 22-летнего француза состоялся в Сплите (Хорватия), где хавбек в составе сборной Франции играл в матче Лиги наций против Хорватии (1:1).

Ранее сообщалось, что «сливочные» предлагают 80 миллионов евро за Тчуамени, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.