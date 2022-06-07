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Сегодня, 19:33

Смородская считает, что Алексей Миранчук должен продолжить выступления в Италии

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее итальянское издание Il Giorno сообщало, что руководство бергамасков рассматривает возможность отпустить 26-летнего россиянина в аренду с опцией выкупа. «Болонья» называлась одним из претендентов на россиянина.

«Клубы из Турции и из не топ-5 лиг? Это рановато. Я верю в него. Нужно найти себя в Италии. В России же Миранчуку делать нечего. Впрочем, пока это только слухи, значит, делать выводы преждевременно», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-miranchuku-v-rossii-delat-nechego-emu-nuzhno-najti-sebya-v-italii/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Ольга Смородская
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