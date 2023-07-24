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Сегодня, 09:54

«Челси» достиг договоренности о переходе вингера «Кристал Пэлас» Олисе за 45 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Челси» достиг принципиальной договоренности о переходе вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, сообщает RMC Sport.

«Синие» заплатят за 21-летнего игрока 45 миллионов евро (около 39 миллионов фунтов стерлингов).

Контракт Олисе с «Кристал Пэлас» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за клуб 37 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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