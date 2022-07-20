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Сегодня, 03:17

Пицци покинет «Бенфику» ради перехода в ОАЭ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Пицци покинет «Бенфику» в это трансферное окно. Как сообщает A Bola, 32-летний португалец продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации источника, игрок ведет переговоры с клубом из Дубая. Действующий контракт Пицци с лиссабонской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Пицци зимой отправился играть на правах аренды в Турции за «Истанбул ББ». Он сыграл в 10 матчах за турецкий клуб, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Луиш Мигел Афонсу Фернандиш (Пицци)
Футбол
ФК Бенфика
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