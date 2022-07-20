Пицци покинет «Бенфику» ради перехода в ОАЭ

Полузащитник Пицци покинет «Бенфику» в это трансферное окно. Как сообщает A Bola, 32-летний португалец продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации источника, игрок ведет переговоры с клубом из Дубая. Действующий контракт Пицци с лиссабонской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Пицци зимой отправился играть на правах аренды в Турции за «Истанбул ББ». Он сыграл в 10 матчах за турецкий клуб, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.