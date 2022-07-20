«Барселона» на официальном сайте сообщила о договоренности с «Баварией» по переходу нападающего Роберта Левандовски. 33-летний поляк подпишет контракт на четыре сезона. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

«Барселона» и «Бавария» достигли соглашения о трансфере Роберта Левандовски на общую сумму 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в виде бонусов. Игрок подпишет контракт с клубом на четыре сезона. Сумма отступных будет установлена в размере 500 миллионов евро.

Окончательное соглашение было заключено через три дня после того, как было объявлено о принципиальном соглашении по польскому нападающему, когда команда летела в США. Левандовски прибыл в Майами в воскресенье и встретился со своими новыми одноклубниками. Новый нападающий «Барсы» также прошел медосмотр», — говорится в сообщении.

Левандонвски провел в «Баварии» 8 сезонов. За это время он забил 344 гола и сделал 72 голевые передачи в 375 матчах во всех турнирах.