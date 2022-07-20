Денайер может заменить Бремера в «Торино»

«Торино» ведет поиски замены защитнику Бремеру, который перейдет в «Ювентус». Туринский клуб во вторник, 19 июля, вечером объявил о прибытии игрока.

По информации Sky Sport, «Торино» хочет подписать защитника Джейсона Денайера, у которого 1 июля закончился контракт с «Лионом». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Денайер сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 желтые карточки.