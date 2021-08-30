Пиоли сообщил, что Бакайоко перейдет в «Милан»

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко станет игроком «Милана», сообщил главный тренер россонери Стефано Пиоли.

«Темуе Бакайоко перейдет в «Милан» из «Челси» в ближайшие несколько часов», — цитирует Пиоли в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Милан» арендует игрока на два года с правом выкупа за 15 миллионов евро. Также Бакайоко продлит контракт с «Челси» до 2024 года.

27-летний француз в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Наполи». Он провел 44 матча за команду и забил два мяча при двух голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.