Пиоли сообщил, что Бакайоко перейдет в «Милан»
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Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко станет игроком «Милана», сообщил главный тренер россонери Стефано Пиоли.
«Темуе Бакайоко перейдет в «Милан» из «Челси» в ближайшие несколько часов», — цитирует Пиоли в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным Романо, «Милан» арендует игрока на два года с правом выкупа за 15 миллионов евро. Также Бакайоко продлит контракт с «Челси» до 2024 года.
27-летний француз в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Наполи». Он провел 44 матча за команду и забил два мяча при двух голевых передачах.
Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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