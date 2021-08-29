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«Рубин» отдаст Йевтича в аренду АЕКу, Бегича — в «Крылья Советов»

18:39
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По информации «СЭ», «Рубин» отдаст швейцарского полузащитника Дарко Йевтича в аренду в греческий АЕК до конца этого сезона с правом выкупа.

Защитник Силвие Бегич перейдет в аренду в «Крылья Советов». Хорват будет выступать в Самаре до конца сезона.

Японец Мицуки Сайто также покинет клуб и вскоре будет отзаявлен. Полузащитник находился в команде на правах аренды из клуба «Сенан Бельмаре».

Таким образом, «Рубин» освободит три места в легионерской заявке, чтобы дозаявить Хвичу Кварацхелию и Джордже Деспотовича, которые не играли в последних матчах из-за травм, и новичка — датчанина Андерса Дрейера, купленного у «Мидтьюлланда» за 6 миллионов евро.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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