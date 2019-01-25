"От таких предложений не отказываются". Нобоа - о возможном переходе Паредеса в "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что от предложения такого клуба, как "ПСЖ", нельзя отказываться. Ранее СМИ сообщали о том, что хавбек сине-бело-голубых Леандро Паредес близок к переходу в "ПСЖ".

- Паредес может перейти в "ПСЖ"? Это очень большой клуб, от таких предложений нельзя отказываться, - сказал Нобоа в эфире канала "Матч ТВ".

Издание RMC Sport сообщало, что Паредес в ближайшее время пройдет медосмотр для "ПСЖ", а его контракт с клубом будет рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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