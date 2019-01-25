Источник: Паредес сегодня пройдет медосмотр для "ПСЖ" в Дохе

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес сегодня пройдет медосмотр для "ПСЖ" в столице Катара Дохе, сообщает в своем Твиттере журналист RMC Sport Мохамед Бухафси. 24-летний аргентинец близок к переходу в парижский клуб за 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с Паредесом будет рассчитан на 4,5 года.

🚨C’est bouclé pour #Paredes ! Le #PSG et le Zenit viennent de trouver un accord pour le transfert de #Paredes. Accord de 40M€ plus 5M€ en bonus ! Contrat de 4 ans et demi. Paredes devrait passer la visite médicale aujourd’hui au centre Aspire à Doha. #RMCsport – Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 25 января 2019 г.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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