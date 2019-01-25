15:56 | Футбол — РПЛ

Источник: Паредес сегодня пройдет медосмотр для "ПСЖ" в Дохе

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Полузащитник "Зенита"  Леандро Паредес сегодня пройдет медосмотр для "ПСЖ" в столице Катара Дохе, сообщает в своем Твиттере журналист RMC Sport Мохамед Бухафси. 24-летний аргентинец близок к переходу в парижский клуб за 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с Паредесом будет рассчитан на 4,5 года. 

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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