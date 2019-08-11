Орье хочет покинуть "Тоттенхэм", им интересуются "ПСЖ" и "Милан"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье хотел бы покинуть клуб, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, футболист хочет уйти до закрытия трансферного окна. Он недоволен своей игровой практикой в команде. Им интересуются его бывший клуб "ПСЖ", а также "Милан".

"Шпоры" не хотят его отпускать, так как в "Атлетико" ушел Киран Трипьер, а Хуан Фойт надолго выбыл из-за травмы. Справа в обороне против "Астон Виллы" (3:1) играл Кайл Уокер-Питерс.

26-летний Серж Орье в прошедшем сезоне провел 17 матчей за команду и забил два мяча при одной голевой передаче.

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