Диего Коста подписал контракт с «Атлетику Минейру»

Форвард Диего Коста перешел «Атлетику Минейру», сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности соглашения не раскрываются. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт 32-летнего испанца будет рассчитан до декабря 2022 года.

Диего Коста является свободным агентом с января 2021 года, когда покинул «Атлетико». В сезоне-2020/21 он провел 7 матчей за мадридцев, забив 2 гола.

Форвард также выступал за «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. Вместе с «Атлетико» Коста дважды стал чемпионом Испании и победителем Лиги Европы, а также взял Кубок страны.