Диего Коста подписал контракт с «Атлетику Минейру»
03:53
Форвард Диего Коста перешел «Атлетику Минейру», сообщается на официальном сайте клуба.
Подробности соглашения не раскрываются. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт 32-летнего испанца будет рассчитан до декабря 2022 года.
Диего Коста является свободным агентом с января 2021 года, когда покинул «Атлетико». В сезоне-2020/21 он провел 7 матчей за мадридцев, забив 2 гола.
Форвард также выступал за «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. Вместе с «Атлетико» Коста дважды стал чемпионом Испании и победителем Лиги Европы, а также взял Кубок страны.
? Do mundo para Belo Horizonte: @DiegoCosta agora ? do Clube Atl?tico Mineiro! ?#DiegoCostaNoGalo ??? pic.twitter.com/mvIEZmIADx— Atl?tico ? (@Atletico) August 15, 2021
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