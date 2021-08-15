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Диего Коста подписал контракт с «Атлетику Минейру»

03:53
Диего Коста. Фото Twitter
Диего Коста. Фото Twitter
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Форвард Диего Коста перешел «Атлетику Минейру», сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности соглашения не раскрываются. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт 32-летнего испанца будет рассчитан до декабря 2022 года.

Диего Коста является свободным агентом с января 2021 года, когда покинул «Атлетико». В сезоне-2020/21 он провел 7 матчей за мадридцев, забив 2 гола.

Форвард также выступал за «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии. Вместе с «Атлетико» Коста дважды стал чемпионом Испании и победителем Лиги Европы, а также взял Кубок страны.

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Сергей Разин все материалы автора

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