Обамеянга и Марсьяля предложили «Ювентусу»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль были предложены «Ювентусу» посредниками, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Также источник указывает, что нынешние зарплаты этих футболистов слишком высоки для «Юве». Они не отвечают требованиям нового проекта «Ювентуса».

Ранее агент Марсьяля заявил, что француз хочет уйти из «МЮ» в январе. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел десять матчей за команду и забил один мяч. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

Обамеянг был лишен капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины. В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его цена, согласно Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.