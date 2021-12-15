Колумбийский полузащитник Атуэста перешел в «Палмейрас»
02:59
Полузащитник Эдуард Атуэста стал игроком «Палмейраса», сообщает официальный сайт бразильского клуба. Контракт рассчитан до конца 2026 года.
24-летний колумбиец ранее выступал в MLS за ФК «Лос-Анджелес». В прошедшем сезоне он провел 24 матча за команду и забил два мяча при семи голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 миллиона долларов.
«Палмейрас» — действующий победитель Кубка Либертадорес. Команда выступит на клубном чемпионате мира.
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