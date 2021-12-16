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«Фиорентина», «Торино» и клуб АПЛ интересуются форвардом сборной Украины Довбиком

04:48
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Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик входит в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает передача «ТаТоТаке» на YouTube.

По данным источника, в Италии игроком интересуются «Фиорентина», «Торино» и «Болонья». «Фиалки» могут подписать его, если продадут Душана Влаховича. Кроме того, есть интерес со стороны клуба английской премьер-лиги. Футболиста просматривал клуб бундеслиги, но футболист не заинтересован в этом варианте.

24-летний нападающий на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Украины. В 17 матчах он забил 14 мячей при четырех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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