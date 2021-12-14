Обамеянг лишен статуса капитана «Арсенала» за нарушение дисциплины

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг лишен статуса капитана лондонского клуба за нарушение дисциплины.

«После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном «Арсенала» и отстранен от команды на ближайшую игру чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед», — говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба. — Мы ожидаем, что все наши футболисты будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали. Клуба полностью сосредоточен на завтрашней игре».

В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.

После 16 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.