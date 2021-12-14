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Обамеянг лишен статуса капитана «Арсенала» за нарушение дисциплины

15:00
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг лишен статуса капитана лондонского клуба за нарушение дисциплины.

«После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном «Арсенала» и отстранен от команды на ближайшую игру чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед», — говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба. — Мы ожидаем, что все наши футболисты будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали. Клуба полностью сосредоточен на завтрашней игре».

В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.

После 16 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/club-update-pierre-emerick-aubameyang

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Карен Саркисян все материалы автора

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