Обамеянг лишен статуса капитана «Арсенала» за нарушение дисциплины
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг лишен статуса капитана лондонского клуба за нарушение дисциплины.
«После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном «Арсенала» и отстранен от команды на ближайшую игру чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед», — говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба. — Мы ожидаем, что все наши футболисты будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали. Клуба полностью сосредоточен на завтрашней игре».
В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
После 16 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/club-update-pierre-emerick-aubameyang
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю