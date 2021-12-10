Агент Марсьяля заявил, что форвард покинет «Манчестер Юнайтед» в январе
Филипп Ламболи, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля сообщил о желании форварда сменить клуб в зимнее трансферное окно.
«Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе. Ему просто нужно играть. Он не хочет оставаться в «МЮ». Скоро я поговорю с руководством клуба», — приводит Sky Sports слова Ламболи.
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 10 матчах команды и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 35 миллионов евро.
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