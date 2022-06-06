«Ньюкасл» нацелился на двух фланговых нападающих

«Ньюкасл» следит за нападающим «Байера» Муссой Диаби, сообщает Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний француз провел за леверкузенцев 42 матча, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

Еще одним вариантом для усиления фланга нападения «сороки» рассматривают полузащитника «Уотфорда» Исмаилу Сарра.

24-летний сенегалец забил 5 голов в 22 матчах АПЛ в прошлом сезоне. Соглашение Сарра с «Уотфордом» истекает в июне 2024 года.