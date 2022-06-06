«Фиорентина» ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта

«Фиорентина» ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Действующее соглашение 31-летнего россиянина истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин провел 7 матчей, сыграв в общей сложности 125 минут.

По данным портала Transfermarkt, футболист перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Ранее агент Кокорина Тимофей Бердышев в комментарии «СЭ» заявил, что футболист хочет остаться в Италии и добиться больше игрового времени в «Фиорентине».

11.06.2022 | Англия — Италия