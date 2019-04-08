Николас Тальяфико: "АПЛ – самая конкурентоспособная лига"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико назвал Английскую премьер-лигу сильнейшим турниром в Европе, информирует The Sun.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" интересуется 26-летним аргентинцем.

– Думаю, что летом можно задуматься о том, где проводить дальнейшую карьеру, но сейчас у "Аякса" много важных игр, поэтому мои мысли связаны только с футболом. Интерес со стороны команд АПЛ? Это лестно, потому что я считаю, что АПЛ – самая конкурентоспособная лига. В детстве у тебя есть цель – приехать в Европу и выступать в сильнейшем чемпионате, таком как чемпионат Англии, – приводит слова Тальяфико The Sun.

В текущем сезоне Тальяфико провел 36 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.