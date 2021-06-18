«Ницца» заплатит «Барселоне» за Тодибо 8,5 миллиона евро
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо останется в «Ницце», сообщает RMC. Французский клуб выкупит права на игрока, который выступал за команду в сезоне-2020/21 на правах аренды.
Отмечается, что «Ницца» заплатит за футболиста 8,5 миллиона евро.
Тодибо выступает за «Ниццу» на правах аренды с зимы 2021 года. 21-летний француз провел за «орлят» 17 матчей и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость французского защитника в 12 миллионов евро.
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