«Ницца» заплатит «Барселоне» за Тодибо 8,5 миллиона евро

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо останется в «Ницце», сообщает RMC. Французский клуб выкупит права на игрока, который выступал за команду в сезоне-2020/21 на правах аренды.

Отмечается, что «Ницца» заплатит за футболиста 8,5 миллиона евро.

Тодибо выступает за «Ниццу» на правах аренды с зимы 2021 года. 21-летний француз провел за «орлят» 17 матчей и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость французского защитника в 12 миллионов евро.