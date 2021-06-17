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Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу»

21:12
Эшли Янг. Фото ФК "Астон Вилла"
Эшли Янг. Фото ФК &quot;Астон Вилла&quot;
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Полузащитник Эшли Янг перешел в «Астон Виллу», сообщает 17 июня официальный сайт клуба из Бирмингема. Он вернулся в свою бывшую команду. Контракт рассчитан на один год.

В сезоне-2020/21 35-летний Янг выступал за «Интер», на его счету один гол и 4 результативные передачи в 34 матчах за команду.

Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год. После этого он перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2020 году стал игроком «Интера».

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