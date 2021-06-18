Диегу Коста продолжит карьеру в «Бешикташе»

Нападающий Диегу Коста присоединится к «Бешикташу». Как сообщает AS, между клубом и форвардом достигнута договоренность.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Палмейраса», «Бока Хуниорс», «Сан-Паулу», а также клубов Англии и Саудовской Араваии.

32-летний испанец в январе расторг контракт с «Атлетико» и до сих пор является свободным агентом. Он играл за мадридский клуб с 2018 года.

В сезоне-2020/21 Коста провел 7 матчей и забил 2 мяча.