Диегу Коста продолжит карьеру в «Бешикташе»
04:02
Нападающий Диегу Коста присоединится к «Бешикташу». Как сообщает AS, между клубом и форвардом достигнута договоренность.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Палмейраса», «Бока Хуниорс», «Сан-Паулу», а также клубов Англии и Саудовской Араваии.
32-летний испанец в январе расторг контракт с «Атлетико» и до сих пор является свободным агентом. Он играл за мадридский клуб с 2018 года.
В сезоне-2020/21 Коста провел 7 матчей и забил 2 мяча.
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