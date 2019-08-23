Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito. По информации СМИ, 27-летний бразилец планирует заключить новое пятилетнее соглашение с парижанами.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов потратить 100 миллионов евро на форварда и отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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