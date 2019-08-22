«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Кейлора Наваса, Хамеса Родригеса и Бэйла

«ПСЖ» отклонил еще одно предложение «Реала» по приобретению Неймара. Как сообщает L'Equipe, мадридцы предлагали включить в сделку по бразильцу вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что Навас хочет покинуть «Реал», поскольку утратил место в основе после перехода Тибо Куртуа, Хамес Родригес провел два сезона в аренде в «Баварии» и не входит в планы мадридского клуба. Бэйл был близок к уходу из «Реала», но трансфер в Китай или Англию не состоялся. Валлиец вышел в стартовом составе на игру 1-го тура с «Сельтой» (3:1), после нее главный тренер Зинедин Зидан заявил, что Бэйл останется в команде.