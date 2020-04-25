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«Не уверен, что он перерос РПЛ. Обычный игрок, выше среднего уровня». Широков — об Азмуне в «Наполи»

16:55
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал информацию о том, что форвард питерцев Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Ранее СМИ о писали, что 25-летнего иранца хотят приобрести «Наполи» и «Лацио».

— Азмун перерос чемпионат России? Его периодически отправляют то в «Лацио», то в «Наполи».

— Не уверен, что перерос. Сколько он забил этом сезоне?

— 10 голов в 21 матче РПЛ.

— А в прошлом?

— 13 (26 игр).

— И вы считаете, что человек, переросший чемпионат России, забивает столько мячей за сезон? По мне — нет. Халк минимум 15 клал в чемпионате. Минимум! А сколько еще отдавал результативных передач? Вот он перерос РПЛ. А Азмун... Обычный игрок, выше среднего уровня. Когда Смолов становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, тогда ему надо было уезжать.

— Можете сравнить по уровню Кокорина и Азмуна?

— Я бы отдал предпочтение Кокорину. Но у каждого из них хватает изъянов. При этом у Азмуна, конечно, есть хорошие качества, даже отличные. Здорово играет на втором этаже, бежит, открывается. Спасибо Курбану Бекиевичу (Бердыев — Прим. «СЭ»), что он его поднатаскал. Но реализация... Просто кошмарная! Вот и думайте сами, сможет ли он заиграть в Италии, побороться за место в составе «Лацио». Там вообще-то Иммобиле минимум 20-ку кладет за сезон. Минимум. Понимаете, в России многим раздавали авансы. Ньясс, Кайседо... А туда уехали — и ни о чем. А что Муса показал в Англии?

Хотя Азмун еще не старый. Ему 25 лет. Сможет ли еще прибавить? Ну и многое зависит от того, какие деньги за него предложат.

— Пишут про 30 миллионов.

— Это было до пандемии. И то — я не верен в этих цифрах. А сколько предложат сейчас... (Виталий Айрапетов)

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