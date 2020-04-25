Роман Широков: «Кокорин год не играл, потом провел 4 матча за «Сочи». Где «Рома» могла за ним следить?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова форварда «Сочи» Александра Кокорина о том, что он хотел бы попробовать свои силы в «Роме», которая проявляет к нему интерес.

— Верите, что «Рома» может обратить внимание на Кокорина? Он все-таки много пропустил, а потом играл за «Сочи».

— Не знаю... Действительно человек год не играл. Провел четыре матча за «Сочи». Где за ним могли следить? Хотя в футболе все возможно.

— Можете представить Кокорина в «Роме»?

— Да представить можно везде. Другой вопрос — в каком качестве. Можно поехать, отвоевать место в основном составе, заслужить его. А можно просто посмотреть, как в Риме обстоят дела. Саша в последнее время много разных интервью дает. Но я, правда, до сих пор не понимаю его мотивации. Чего он хочет? В России все прекрасно знают его возможности. Если Кокорин осознает, что способен проявить себя в Европе, почему бы тогда не попробовать?

Считаю, он достаточно рано начал неплохо зарабатывать и довольно комфортно себя чувствует в этом плане. Ну а если он там о себе заявит, то точно не проиграет в деньгах.

— Заявит ли? Смолов уехал в «Сельту», забил «Реалу». Но дальше дело пока не пошло.

— Я бы не спешил с выводами по Смолову. Вот возобновится чемпионат — тогда и посмотрим, что он действительно из себя представляет.

— Из слов Кокорина следует, что у него больше нет обиды на «Зенит»?

— Да я изначально говорил, что его аренда в «Сочи» — правильный шаг. Как для нападающего, так и для «Зенита». Его же в итоге признали лучшим игроком марта в РПЛ. Я не уверен, что он так же проявил бы себя в питерской команде. Даже несмотря на слова Семака. (Виталий Айрапетов)

Кокорин признался, что хочет перейти в «Рому»

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