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Сегодня, 21:17

«Наполи» может попытаться переманить Наваса из «ПСЖ»

Руслан Минаев
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«Наполи» постарается подписать вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает костариканца в качестве игрока основного состава.

Ранее сообщалось, что в стартовом составе парижан со следующего сезона будет выходить Джанлуиджи Доннарумма.

В прошлом сезоне 35-летний Навас сыграл за команду 21 матч, из которых 18 отстоял на ноль.

Соглашение коста-риканского вратаря действует до конца июня 2024 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Кейлор Навас
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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