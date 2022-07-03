«Наполи» может попытаться переманить Наваса из «ПСЖ»

«Наполи» постарается подписать вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает костариканца в качестве игрока основного состава.

Ранее сообщалось, что в стартовом составе парижан со следующего сезона будет выходить Джанлуиджи Доннарумма.

В прошлом сезоне 35-летний Навас сыграл за команду 21 матч, из которых 18 отстоял на ноль.

Соглашение коста-риканского вратаря действует до конца июня 2024 года.