«Лидс» интересуется 18-летним Ньонто. Он стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии
«Лидс» следит за 18-летним нападающим Ньонто
«Лидс» проявляет интерес к нападающему «Цюриха» Вилли Ньонто, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
В прошлом сезоне Ньонто провел за «Цюрих» 36 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
Его контракт с клубом действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
В июне 18-летний футболист дебютировал и забил в составе сборной Италии, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.
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