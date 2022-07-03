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Сегодня, 20:45

«Лидс» интересуется 18-летним Ньонто. Он стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии

«Лидс» следит за 18-летним нападающим Ньонто
Руслан Минаев
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«Лидс» проявляет интерес к нападающему «Цюриха» Вилли Ньонто, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

В прошлом сезоне Ньонто провел за «Цюрих» 36 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

В июне 18-летний футболист дебютировал и забил в составе сборной Италии, став самым молодым автором гола в истории национальной команды.

ФК Лидс
ФК Цюрих
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