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Сегодня, 08:49

Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» при Гальтье

Карен Саркисян
Корреспондент
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Джанлуиджи Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, после назначения Кристофа Гальтье главным тренером команды в стартовом составе по возможности всегда будут выходить 23-летний итальянец, а также защитники Ашраф Хакими и Маркиньос, полузащитник Марко Верратти, нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 17 матчах лиги 1, в то время как его коллега по амплуа Кейлор Навас сыграл в 21 встрече.

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1542577697745936385
Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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