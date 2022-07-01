Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» при Гальтье

Джанлуиджи Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, после назначения Кристофа Гальтье главным тренером команды в стартовом составе по возможности всегда будут выходить 23-летний итальянец, а также защитники Ашраф Хакими и Маркиньос, полузащитник Марко Верратти, нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 17 матчах лиги 1, в то время как его коллега по амплуа Кейлор Навас сыграл в 21 встрече.