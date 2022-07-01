Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» при Гальтье
Джанлуиджи Доннарумма будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien.
По информации источника, после назначения Кристофа Гальтье главным тренером команды в стартовом составе по возможности всегда будут выходить 23-летний итальянец, а также защитники Ашраф Хакими и Маркиньос, полузащитник Марко Верратти, нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 17 матчах лиги 1, в то время как его коллега по амплуа Кейлор Навас сыграл в 21 встрече.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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