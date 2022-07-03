Баринов сообщил, когда наступит ясность с его будущим в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Уход из «Локо»? Поживем-увидим. Дождемся следующей недели — там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».