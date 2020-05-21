Защитник «Лилля» Габриэл может перейти в «Наполи», сообщает France Football.

По сведениям источника, неаполитанцы являются фаворитом в борьбе за 22-летнего бразильца. Сообщается, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо лично созванивался с игроком. Итальянцам придется потратить на трансфер 30 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Реала».

В минувшем сезоне Габриэл сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.