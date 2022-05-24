Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на критику в Мадриде после продления контракта с парижанами и обратился к болельщикам «Реала».

«Я принимаю критику в Мадриде и надеюсь, что меня поймут. С мечтой поиграть в «Реале» теперь кончено? Никогда не кончено, никогда. Ты не знаешь, что случится в будущем. Но сейчас я сосредоточен на настоящем и хочу продолжить свой путь в «ПСЖ», — цитирует Мбаппе BBC.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что 23-летний француз решил остаться в команде.

21 мая стало известно, что форвард подписал соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в Париже 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.

В сезоне-2021/22 француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.