Директор «Монако» Митчелл рассказал в какой клуб может перейти Тчуамени

Директор «Монако» Пол Митчелл рассказал о будущем полузащитника монегасков Орельена Тчуамени.

«Честно говоря, мне без разницы будет это «Реал» или «Ливерпуль». Важнее всегда, нужная сумма отступных. Предложение должно быть очень весомым, чтобы они убедили нас продать одного из лучших игроков клуба», — цитирует Митчелла RMC.

В нынешнем сезоне игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 40 миллионов евро.