«Хетафе» подтвердил трансфер защитника Оливейры в «Наполи». Его стоимость около 15 миллионов евро
Защитник «Хетафе» Оливейра в ближайшие часы подпишет контракт с «Наполи»
Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес подтвердил, что защитник клуба Матиас Оливейра перейдет в «Наполи».
«Матиас Оливейра достиг соглашения с «Наполи», — цитирует Торреса журналист Николо Скира в своем Twitter.
Сообщается, что медицинское обследование 24-летний уругваец пройдет в ближайшие часы после чего подпишет контракт до 2027 года.
В текущем сезоне, Оливейра провел за «Хетафе» 32 матча в ла лиге, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
Контракт левого защитника с клубом действовал до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
Новости