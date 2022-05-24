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Сегодня, 00:12

«Хетафе» подтвердил трансфер защитника Оливейры в «Наполи». Его стоимость около 15 миллионов евро

Защитник «Хетафе» Оливейра в ближайшие часы подпишет контракт с «Наполи»
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Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес подтвердил, что защитник клуба Матиас Оливейра перейдет в «Наполи».

«Матиас Оливейра достиг соглашения с «Наполи», — цитирует Торреса журналист Николо Скира в своем Twitter.

Сообщается, что медицинское обследование 24-летний уругваец пройдет в ближайшие часы после чего подпишет контракт до 2027 года.

В текущем сезоне, Оливейра провел за «Хетафе» 32 матча в ла лиге, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Контракт левого защитника с клубом действовал до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

ФК Наполи
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