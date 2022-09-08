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Сегодня, 10:15

Нападающий «Фулхэма» Кавалейру перешел в «Аланьяспор» на правах аренды

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Фулхэм» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Ивана Кавалейру в «Аланьяспор» на правах аренды.

«Все в «Фулхэме» желают Каву всего наилучшего во время его аренды», — написала пресс-служба клуба.

28-летний португалец проведет в турецком клубе 1 сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Кавалейру провел за «Фулхэм» 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Иван Кавалейру
ФК Аланьяспор
ФК Фулхэм
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