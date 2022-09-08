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Сегодня, 11:00

Хуан Мата близок к переходу в «Галатасарай»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Хуан Мата может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 34-летний испанец подпишет однолетний контракт с турецким клубом. В ближайшее время футблист прибудет в Стамбул.

Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, по окончании сезона-2021/22 игрок покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В прошлом сезоне Мата принял участие в 12 матчах «МЮ» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Хуан Мата
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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