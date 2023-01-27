Наингголан подпишет контракт со СПАЛом до конца сезона

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан вернется в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 34-летнего бельгийца претендует СПАЛ. Сообщается, что хавбек подпишет контракт с клубом из серии B до конца сезона-2022/23.

Наингголан за свою карьеру выступал за итальянские «Кальяри», «Рому» и «Интер».

В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей за «Антверпен», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.