Источник: «Бешикташ» сделал официальное предложение по трансферу хавбека «Зенита» Барриоса

«Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, сообщает журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу в соцсетях.

По информации источника, переговоры сторон ведутся с начала зимнего трансферного окна.

Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.