Муканджо, которым интересовался «Спартак», вернулся во Францию

Нападающий Бенжамен Муканджо вернулся из Китая в чемпионат Франции. 30-летний камерунец, который с февраля был без клуба после расторжения контракта с «Цзянсу Сунин», присоединился к «Лансу».

Перед переездом игрока в Китай в 2017 году сообщалось, что «Спартак» интересовался форвардом и даже контактировал с «Лорьяном», за который тогда выступал форвард.