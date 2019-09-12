Муканджо, которым интересовался «Спартак», вернулся во Францию
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Нападающий Бенжамен Муканджо вернулся из Китая в чемпионат Франции. 30-летний камерунец, который с февраля был без клуба после расторжения контракта с «Цзянсу Сунин», присоединился к «Лансу».
Pr?sentation : Benjamin #Moukandjo #rclens #mercato pic.twitter.com/cAxRWp7Q2Y— Racing club de Lens (@RCLens) September 11, 2019
Перед переездом игрока в Китай в 2017 году сообщалось, что «Спартак» интересовался форвардом и даже контактировал с «Лорьяном», за который тогда выступал форвард.
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