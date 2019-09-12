Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Муканджо, которым интересовался «Спартак», вернулся во Францию

00:32

Нападающий Бенжамен Муканджо вернулся из Китая в чемпионат Франции. 30-летний камерунец, который с февраля был без клуба после расторжения контракта с «Цзянсу Сунин», присоединился к «Лансу».

Перед переездом игрока в Китай в 2017 году сообщалось, что «Спартак» интересовался форвардом и даже контактировал с «Лорьяном», за который тогда выступал форвард.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир