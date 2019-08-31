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Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

11:39
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Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

33-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Арсенал». В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей и забил один мяч при семи голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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