Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»
11:39
Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба. Стороны достигли договоренности о трансфере. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2021 года.
?? OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad and @Arsenal have agreed the transfer of @_nachomonreal. Welcome Nacho! ???? #MonrealTxuriUrdin #AurreraReala ??https://t.co/KyoZ54hxvF— Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 31, 2019
33-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Арсенал». В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей и забил один мяч при семи голевых передачах.
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