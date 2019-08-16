«Монако» начал переговоры по Икарди

«Монако» начал переговоры с «Интером» по нападающему Мауро Икарди, сообщает Soccer Link. По информации источника, президент монегасков Олег Петров в открытую говорит с работниками клуба и игроками о возможности подписания 26-летнего аргентинца.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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