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Сегодня, 14:57

Могилевец покинул «Бунедкор» и не хочет возвращаться в Россию

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Павел Могилевец покинул узбекский клуб «Бунедкор».

При этом Могилевец имеет предложения от других команд из Узбекистана и пока не намерен возвращаться в Россию.

29-летний россиянин присоединился к «Бунедкору» в июле 2022 года в статусе свободного агента. Всего за узбекский клуб он провел восемь матчей и отметился результативной передачей.

Могилевец также выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Нижний Новгород».

Павел Могилевец
Футбол
ФК Бунедкор
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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