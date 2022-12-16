«Манчестер Сити» хочет подписать Саку и Беллингема

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака и полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем могут продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает 90min.

По информации источника, «Арсенал» уже год ведет переговоры с Сакой по новому контракту, согласно которому он может стать самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако, если 21-летний футболист не захочет продлевать контракт с лондонским клубом, то может перейти в «Манчестер Сити».

Также английская команда хочет подписать Беллингема и надеется, что перспектива работы с Хоспом Гвардиолой и возможное воссоединение с бывшим одногруппником Эрилином Холанном станут ключом к привлечению футболиста к команде. Также на английского хавбека притендуют «Реал» и «Ливерпуль».

Сака является воспитанником «Арсенала». К основной команде он присоединился в июле 2019 года и провел за нее 151 матч, забил 28 мячей и отдал 35 результативных передач.

19-летний Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.