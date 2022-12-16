Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:47

«Манчестер Сити» хочет подписать Саку и Беллингема

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака и полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем могут продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает 90min.

По информации источника, «Арсенал» уже год ведет переговоры с Сакой по новому контракту, согласно которому он может стать самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако, если 21-летний футболист не захочет продлевать контракт с лондонским клубом, то может перейти в «Манчестер Сити».

Также английская команда хочет подписать Беллингема и надеется, что перспектива работы с Хоспом Гвардиолой и возможное воссоединение с бывшим одногруппником Эрилином Холанном станут ключом к привлечению футболиста к команде. Также на английского хавбека притендуют «Реал» и «Ливерпуль».

Сака является воспитанником «Арсенала». К основной команде он присоединился в июле 2019 года и провел за нее 151 матч, забил 28 мячей и отдал 35 результативных передач.

19-летний Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.90min.com/posts/man-city-transfer-plans-include-signing-key-england-duo
Футбол
ФК Манчестер Сити
Букайо Сака
Джуд Беллингем
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как освоить новую профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Марцио считает, что у Роналду нет вариантов на продолжение карьеры в Европе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости