Мхитарян прибыл в Рим

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян станет игроком «Ромы». 30-летний игрок сборной Армении уже прибыл в Рим для завершения сделки, сообщает Twitter «Ромы».

Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа. Футболист подпишет контракт после прохождения медобследования.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В трех играх сезона-2019/20 он отметился лишь желтой карточкой.

Henrikh Mkhitaryan has arrived in Rome... ??? pic.twitter.com/APvE8igkMp — AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр