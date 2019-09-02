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Мхитарян прибыл в Рим

16:08
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян станет игроком «Ромы». 30-летний игрок сборной Армении уже прибыл в Рим для завершения сделки, сообщает Twitter «Ромы».

Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа. Футболист подпишет контракт после прохождения медобследования.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В трех играх сезона-2019/20 он отметился лишь желтой карточкой.

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