Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 миллионов евро за 5 лет

Стало известно, сколько «Реалу» придется потратить на переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По информации источника, в общей сложности расходы мадридцев составят около 500 миллионов евро. В эту сумму включены зарплата 25-летнего француза на 5 лет и подписной бонус.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что 25-летний француз сообщил руководству «ПСЖ» об уходе из команды по окончании сезона, когда истечет его контракт с клубом.

17 февраля появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал нескольким игрокам команды летний переход Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.