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Сегодня, 18:15

«Торпедо» объявило о переходе защитника Костина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Сатурна» Андрей Костин стал игроком «Торпедо», сообщается на официальном сайте черно-белых.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. Он будет выступать за московский клуб под 87-м номером.

Ранее Костин играл за «Сатурн» и «Красное Знамя» из Ногинска.

После 20 туров «Торпедо» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: ФК «Торпедо»
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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