«Торпедо» объявило о переходе защитника Костина

Бывший защитник «Сатурна» Андрей Костин стал игроком «Торпедо», сообщается на официальном сайте черно-белых.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. Он будет выступать за московский клуб под 87-м номером.

Ранее Костин играл за «Сатурн» и «Красное Знамя» из Ногинска.

После 20 туров «Торпедо» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.