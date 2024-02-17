Анчелотти: «Хочу ли я тренировать Мбаппе? Я хотел бы выиграть титулы в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Я все вижу и слышу. Я понимаю, что для вас это тема дня, но для нас главное — это завтрашний матч. Хочу ли я тренировать Мбаппе в следующем сезоне? Люди могут обсуждать, я это понимаю, но я хотел бы хорошо закончить этот сезон, выиграть титулы. Есть много времени подумать о следующем сезоне», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что 25-летний француз сообщил руководству «ПСЖ» об уходе из команды по окончании сезона, когда истечет его контракт с клубом.

17 февраля появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал нескольким игрокам команды летний переход Мбаппе.